洛杉磯山火｜市長為新一輪強風做準備 電力公司被居民入稟控元兇
撰文：蕭通
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加州多場圍繞洛杉磯的山火持續，已增至約24人死亡、最少23人下落未明。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）稱，正為預計會於14日重現的「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds）作好準備。巴斯稱，國家氣象局（NWS）預測風力接近颶風級別，因此需做緊急準備。
另外，法庭文件顯示，美國電力公司Edison International 的子公司Southern California Edison（SCE）於1月13日遭入稟起訴，該公司的設備被指是其中一場伊頓山火（Eaton fire）的元兇。
該訴訟向洛杉磯高等法院提起，原訟人代表帕薩迪納市（Pasadena）房產被毀的一群房主、租戶、企業主和其他人士。
位於洛杉磯東側的伊頓大火，焚燒面積約57平方公里，面積幾乎相當於曼哈頓。訴訟稱，這場火災是加州史上破壞力第二大的火災。
訴訟稱，多名目擊者看到SCE屬下一座輸電塔底部起火，認為是伊頓山火的元兇。Edison International 的股價當日曾跌近12%。
SCE於1月9日和10日曾分別針對伊頓和赫斯特山火（Hurst Fire）提交安全事故報告，當中指已收到保險公司的通知，要求其保留與伊頓火災有關的證據，並指其公用設施或被視為火災源頭。不過，報告指消防部門並未指其電力設施與火災有關。
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