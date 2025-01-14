路透社：法總理發表演講或在退休改革讓步 換左翼支持新版預算案
撰文：劉耀洋
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路透社1月14日報道，法國總理貝魯（Francois Bayrou）將於今日向國會闡述政府政策方針，預料他將會在退休金改革議題上讓步，以換取左翼對預算案的支持。
前總理巴尼耶（Michel Barnier）上月因2025年度預算案不獲支持，試圖引用憲法繞過議會強行實施預算，觸發不信任投票並被推翻。
法國社會黨當時與極右派議員一起否決該預算案，並且要求政府在退休金改革上讓步作為獲支持的條件。
報道提到，財政部長朗伯德（Eric Lombard）上週與左派政黨領導人之間舉行會談，且似乎取得一定進展，惟尚不清楚2方是否已達成協議。
貝魯的隨行人員拒絕透露演講細節，但強調演講內容將考慮到現屆政府與左派政黨領袖和工會的會談結果。
報道稱，由總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）推動的退休金改革，將領取全額退休金最低年齡從62歲提高到64歲，以每年節省170億歐元（約1,355億港元）取消部份改革一方面可能會使投資者感不安，另一方而亦有可能導致馬克龍的支持者不滿。
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