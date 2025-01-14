蘋果被控濫用支配地位排擠競爭對手　英國法院開庭審理

英國倫敦法庭週一（1月13日）審理一宗蘋果公司濫用市場支配地位的案件。狀紙顯示，蘋果透過其App Store向應用程式開發商收取30%的不公平佣金，導致英國消費者損失高達15億英鎊（約142億港元）。



據路透社報道，這宗官司是由倫敦國王學院（King's College London）學者肯特（Rachael Kent）和律師事務所Hausfeld共同提出。肯特的代表律師稱，蘋果的主導地位使得公司可以對應用程式開發商施加限制性條款，並收取過高的佣金，而這些佣金最終都將由消費者來承擔。

然而，蘋果則表示85%的開發商完全沒有支付過任何佣金，並稱iOS作業系統的整合方法為消費者帶來的好處，因為該方法優先考慮安全性和私隱。

2025年1月13日，人們走過英國倫敦的一家Apple商店。（Reuters）

這宗在2021年5月提出的訴訟案，指控蘋果「在iPhone和iPad等iOS裝置上排擠其他應用程式（App）商店」的手法，已違反歐洲和英國的競爭法規，因此向蘋果索償總計15億英鎊的預估損失。

這場為期七週的審判，蘋果財務總監帕雷克 (Kevan Parekh) 的證詞預計在本週較後時候出庭作供。