網民票選2024年Apple最佳產品　iPhone 16 Pro系列只能排第3位

在2024年這個科技與創新並進的年份，蘋果公司推出了多款令人矚目的新品，每一款都以其獨特的魅力和卓越的性能吸引了眾多消費者的目光。然而，在眾多精彩紛呈的產品中，哪一款才能脱穎而出，成為年度最佳呢？



近日，9to5mac網站的一項調查為我們揭曉了答案。

雖然9to5mac的團隊在深入體驗後認為，Vision Pro頭戴裝置憑藉其前所未有的「未來世界」體驗、眼球和手勢操控的便捷性，以及流暢無延遲的畫面呈現，在XR市場中為用戶帶來了最卓越的使用體驗，堪稱2024年蘋果的最佳產品。但在超過萬名網友的票選中，結果卻有所不同。

網民票選2024年Apple最佳產品（9to5mac）

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經過激烈的角逐，M4 mac mini最終榮獲了2024年蘋果最佳產品的網友票選冠軍，獲得了高達37.3%的支持率。這款產品的最大特色在於其體積的大幅瘦身，尺寸縮小了一半，卻仍然搭載了性能強勁的M4晶片。這一設計不僅極大地提升了產品的便攜性，還完美滿足了用戶對高性能的需求，因此贏得了廣大網友的青睞。

M4 mac mini（apple）

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緊隨其後的是M4 iPad Pro，這款同樣搭載了M4晶片的高端平板電腦獲得了13.7%的網友支持，排名第二。而備受期待的iPhone 16 Pro系列則以11.5%的支持率位列第三，展現了蘋果在手機市場中的持續影響力。

Apple Vision Pro（apple）

值得一提的是，雖然在記者評選中表現突出的Vision Pro頭戴裝置在網友票選中未能奪冠，但仍以10.2%的支持率位居第四，證明了其在XR市場中的獨特魅力和潛力。

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