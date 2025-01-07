Siri被指竊聽　Apple願以7.4億元和解：從未出售用戶數據給第三方

1月7日，蘋果公司發布聲明回應了針對Siri「偷聽」一事的集體訴訟。蘋果公司表示，同意以9500萬美元（約港幣7.4億）進行和解，同時強調其所收集的Siri數據並未用於廣告營銷，也從未出售給第三方公司。



蘋果公司在聲明中指出，Siri的設計理念之一就是保護用戶隱私。

蘋果指Siri的設計理念之一就是保護用戶隱私。

Siri被指偷聽，Apple同意支付7.4億港元和解：

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用戶的Siri數據始終未用於構建營銷檔案，並且也未通過任何途徑出售給任何人。蘋果公司選擇和解此案是為了避免進一步的法律訴訟，從而消除對2019年已解決的與第三方評級相關問題的擔憂。

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蘋果公司強調，他們使用Siri收集的數據將被匿名化處理，並不會關聯特定用戶訊息。這些收集到的數據也不會進行銷售，而是用於改進Siri功能。值得注意的是，Siri的錄音功能默認關閉，用戶可以選擇開啟或關閉。

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