傳加沙有望停火　美媒：布林肯今將推加沙治理計劃

以巴戰爭持續逾一年，參戰雙方歷經多次停火談判未果。美媒引述美國官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在週二（1月14日）提出停火後對加沙的治理計劃。外媒早前披露各國在推動停火上取得進展，戰後治理計劃則對實現永久停火至關重要。



美國新聞媒體網站Axios引述美國官員表示，這計劃旨在建立一個戰後治理機制，讓國際社會和阿拉伯國家參與，例如向加沙派出部隊，以穩定局勢並提供人道主義援助。另有美國官員指，布林肯還將表明，以色列可將針對哈馬斯（Hamas）的戰術勝利轉化為戰略收益。

報道指布林肯早在上週訪問法國時就已將這計劃的藍圖簡報給美國盟友，他還呼籲改革位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，明確其必須成為加沙停火後建立的政府的一部份。

2025年1月9日，意大利羅馬，圖為布林肯在與歐盟各國舉行的會議中發表講話。（Reuters）

外媒早前透露美國、埃及和卡塔爾在推動停火談判上取得進展，卡塔爾向以色列與哈馬斯提交停火與交換人質協議的「最終草案」。