洛杉磯山火｜「聖塔安那風」增強　火災威脅再迫近洛城｜新聞背後

洛杉磯消防員週二（1月14日）晚上做好應對強風的準備，陣風可能會加劇兩宗已夷平整個街區的野火。目前，洛杉磯山火死亡人數已上升至24人，火災燒毀的區域相當於首都華盛頓特區（Washington, D.C.）的面積。



據路透社報道，週一（13日）較後時間，乾燥而危險的「聖塔安那風」（Santa Ana wind）風速達到每小時30至50英里（每小時48至80公里），但象徵可能出現危險火災天氣條件的紅旗警告要到晚上10點才生效。美國國家氣象局（NWS）天氣預報中心的氣象學家羅斯（David Roth）表示，最大風速將在凌晨4點左右達到每小時75英里 (約120 公里)。

2025 年1月13日，美國加州洛杉磯，由於新的「聖塔安那風」（Santa Ana wind）的出現，並發出紅旗警告，消防員在受帕利薩德山火影響的曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）地區待命。（Reuters）

超過 8,500 名消防員從空中和地面撲滅火災，防止洛杉磯兩端的大火在一夜之間蔓延。洛杉磯消防局局長克勞利（Kristin Crowley）形容「這種情況真是糟糕透了」，強調大家還未脫離險境。官員表示，加州正在向易受火災影響的地區預先部署消防人員。因為不只是洛杉磯，南加州其他縣市的火災危險也同樣較高。

上週，兩宗主要山林火災爆發，起因是颶風從內陸沙漠帶來乾燥空氣。山火已經損壞了超過12,000棟建築，將整個街區變成了熊熊燃燒的灰燼和一堆瓦礫，留下了一片世界末日般的景象。截至週一，洛杉磯縣有超過92,000人接到疏散命令。

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加州三處火災中最嚴重的帕利薩德山火（Palisades Fire）焚毀了洛杉磯西側的富裕社區，火場面積達23,713英畝（96 平方公里），且目前僅有14%的火勢範圍受到控制。另兩處火災，伊頓大火（Eaton Fire）控制33%以及赫斯特大火（Hurst Fire）控制95%。

死亡與逮捕

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）說，警員在搜索伊頓大火最先起火的地區阿爾塔迪納（Altadena）被燒毀的區域時，每天都會發現屍體。盧納表示：「這是一項非常嚴峻的任務」，並預計未來幾天確認的死亡人數還會上升。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）則表示，這場火災可能成為美國歷史上最具破壞性的自然災害。

2025年1月8日，美國加州，圖為加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom) 在太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）社區視察。（Getty）

洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）週一表示，已有10人因火災相關原因被捕：九人因在火災地區侵入民居盜竊而被捕，另外一人因試圖在洛杉磯市中心東北方約 20 英里（32 公里）的阿祖薩市（Azusa）縱火焚燒一棵樹而被捕。

與此同時，一份法庭文件顯示，洛杉磯水電局週一被起訴，指控其未能妥善管理對撲滅致命的帕利薩德山火至關重要的水源。提出訴訟的居民聲稱，該部門應該維持附近水庫的蓄水，因為上週二火災發生時，水庫處於乾涸狀態。

援助與政治

美國總統拜登（Joe Biden）13日發表聲明表示：「我們為洛杉磯山火中失去的24名無辜生命感到痛心。」並宣布將向加州提供更多救災援助，且承擔清除碎片和緊急防護措施的費用。

但美國國會的共和黨高層正在考慮對救災援助施加條件，指責加州州長紐瑟姆和該州其他民主黨高層對水資源和森林管理不善。據知情人士透露，當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃在下週就職後訪問災區。

由於數千名房主面臨昂貴的重建費用，摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（Bank of America）等大型商業銀行已宣布計劃放寬受影響者的抵押貸款還款條件。