洛杉磯山火｜富豪自己逃離家園 豪請「私人消防員」看家捱轟
撰文：聯合新聞網
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加州洛杉磯野火持續蔓延，迄今造成24人喪生，還有10萬人被迫撤離，當局出動消防單位和國民兵等上萬人員救災。與此同時，洛杉磯名人富豪大手筆以時薪2000美元（約15565港元）僱用私人消防員，在撤離期間駐守房屋，保護價值數百萬美元的房產和企業，這種罔顧人命只為私人財產的行為也遭到大批網友炮轟。
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英國《太陽報》報道，房地產投資公司Gelt Venture Partners聯合創始人沃瑟曼（Keith Wasserman）10日在X發文，招募「私人消防員」保護他位於寶馬山花園（Pacific Palisades，又譯太平洋帕利薩德）一線社區的房產：
這裏極需人手採取行動，我將支付任何金額，謝謝。
這則貼文隨即在社群引發眾怒，一位名為Sam Vance的網友評論：
真敢說，他的家人已經撤離，他試圖僱用私人消防員，冒着生命危險拯救他一定已經投保的房屋。
毫不客氣批評：
真是白癡。
不過沃瑟曼挨罵後還反擊，稱這些評論不過是「引戰」。
此外，專為荷里活名流提供消防服務和安全培訓的公司Covered 6透露，洛杉磯爆發野火後，客戶電話接到手軟。老闆鄧恩（Chris Dunn）坦言：
需求從未如此之高。
然而私人消防員在撤離期間駐守不僅可能增加消防單位負擔，在缺水關頭動用水資源保護個別私人財產可能引發水源分配疑慮。
當然，有錢人未必這樣想。《太陽報》引述一名富人說，這次野火說明無法信任城市會保護民眾財產，既然如此，個人完全有權利尋求私人支持。這名消息人士說：
我有錢，為甚麼不可以？
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】