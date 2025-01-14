洛杉磯大火｜被指水庫無故乾枯、電線引火災　2公用事業面臨訴訟

加州洛杉磯多場山火持續肆虐，雖然山火的起因仍未確定，但當地一間電力公司和水資源政府部門已分別被指轄下電線引發火警及水庫無理乾枯致災情加劇而面臨訴訟。



路透社和美國全國廣播公司（NBC）1月13日報道，法庭文件顯示，洛杉磯水電局（LADWP）當日被控沒提供足夠水資源撲滅洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的大火。

該訴訟由當地居民提出，他們稱洛杉磯水電局有責任在當地水庫維持一定水量，但當山火爆發時，水庫卻呈現乾枯狀態。

洛杉磯水電局長Janisse Quinones上週解釋，他們已盡力在焚風助長野火擴散前填滿水庫，但在山火大規模爆發後，3座水庫的水量卻不幸地在一天內已耗盡。

這張於2025年1月11日從從直升機拍攝的鳥瞰圖可以看到，被火災煙霧籠罩的洛杉磯市中心以及當地一個水庫。（Getty）

另外，代表伊頓大火（Eaton Fire）災區受害者的律師事務所13日也向法院提告，稱南加州愛迪生電力公司（SCE）設施管理不當，導致電線接觸到異物造成火花終引發火災。

訴訟稱，儘管多次發出明確警告，公司當日卻未有切斷該地區所有電源。數據顯示，在收到第一份火災報告之前的幾個小時，火災源頭附近的公司設備曾一度出現300多個電線接觸到樹枝或其他碎片造成火花的故障。

2025年1月12日，美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）地區，一名公用事業工人正在觀望大火造成的破壞。（Reuters）

不過，南加州愛迪生電力公司上週向加州監管單位報告表示，該公司在起火後並未收到任何顯示公司設備與引發火災有關的訊息。