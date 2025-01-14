澳洲悉尼海岸現神秘球狀碎片　9海灘暫停開放

澳洲悉尼的海灘以金色沙子和純淨海水聞名，成為吸引世界遊客的旅遊勝地。當地政府部門周二（1月14日）卻宣布，9個海灘對遊客關閉，原因是有不明白灰色球狀碎片被沖上海岸。



悉尼北部海灘市政廳（Northern Beaches Council）表示透過新南威爾士州環保署（EPA）收到了有關碎片的報告，並正在與國家機構密切合作，收集樣本進行檢測。

委員會稱，目前發現的碎片大多是雲石大小（marble-sized）的，只有少數體積大一點。並表示正在組織安全清理這些碎片，且在檢查其他海灘。

2025年1月14日，悉尼北部海灘委員會（Northern Beaches Council）宣布9個海灘對遊客關閉，原因是有不明白灰色球狀碎片被沖上海岸。（Reuters via Northern Beaches Council）

海灘遊客被建議避開Manly、Dee Why、Long Reef、Queenscliff、Freshwater、North and South Curl Curl、North Steyne 和North Narrabeen海灘，直至另行通知，並在清理和調查期間遠離這些碎片。

路透社報道，去年10月，悉尼數個海灘就因海岸出現數千個黑球而關閉， 包括市中心以東知名的邦迪海灘（Bondi）。當時調查發現，黑球是由脂肪酸、類似化妝品和清潔用品中的化學物質，以及頭髮、廚餘垃圾和其他與廢水有關的材料組成的。