日本京都修改住宿稅提案　每晚最高1萬日圓　以應對過度旅遊

日媒周二（1月14日）報道，日本京都市市長松井孝治正式宣布，修訂該市向酒店、旅館徵收的住宿稅的提案，並計劃將最高金額提高到每晚1萬日圓（約492港元），目標是從2026年3月開始實施。



讀賣電視台（ytv）報道，松井孝治在記者會上說：「隨着新冠疫情過去，旅遊需求已經恢復，但（因過度旅遊導致的）挑戰一再發生，因此要讓人們（遊客）體會到旅遊與市民生活的繁榮息息相關。」

日本京都市市長松井孝治。（自民黨京都府支部連合會）

新的稅額將分為5級，最低稅額仍維持200日圓（約9.8港元）不變，但對象範圍從住宿費每晚未滿2萬日圓收窄至未滿6千日圓（約295港元），最高稅額則上調至1萬日圓（約492港元）。

提案將於下個月提交到議會，計劃於2026年3月生效。若實現則將成為日本最高的定額住宿稅，並使目前稅收金額增加一倍以上，即約130億日圓。稅金將用於資助過度旅遊的對策，例如解決旅遊目的地交通擠塞和垃圾問題，以及建設基礎設施。