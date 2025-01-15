尹錫悅被捕｜遭逮捕前錄影講話指韓國法律崩潰　公調處拘捕非法

韓國公調處1月15日上午宣布，已經逮捕被暫停職務的總統尹錫悅，他隨後乘車前往公調處接受調查。尹錫悅臨行前在總統辦公室錄下講話片段，指法律在韓國已完全崩潰，還對此表示遺憾。他強調：「身為應該守護大韓民國憲法與法律體系的總統，回應這種非法且無效的程序並不代表承認，而是為了防止不光彩的流血事件」。



這一片段是尹錫悅自去年12月14日總統彈劾案表決通過後，時隔32天的首度正式露面，也是他無預警頒布緊急戒嚴後第6次發表國民談話。

尹錫悅在講話中提及公調處將他拘捕的細節，稱自己看見「沒有調查權的機構簽發逮捕令，沒有逮捕令審查權的法院簽發逮捕令和搜查與扣押令」，還指控調查機構舉動非法，強調「出具虛假公文欺騙人民」。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅在被捕前發表講話。 （截圖自YouTube@ytnnews24）

尹錫悅早前因宣布戒嚴後深陷官司，隨後被暫停職務，公調處在1月3日就嘗試對他進行拘捕，但在今日取得成果，尹錫悅成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統。