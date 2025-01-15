尹錫悅被捕　接受2個半小時問話拒回答　將移送首爾拘留所｜最新

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）於周三（1月15日）清晨再度展開逮捕總統尹錫悅的行動，並在當地時間早上10時33分將他拘捕，他成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統。



尹錫悅的支持者2025年1月15日在韓國公調處外示威（Reuters）

【14:55】韓聯社報道，尹錫悅上午10點33分被拘捕後，自上午11點開始接受約2個半小時的問話，之後用餐休息約1小時，檢察部門指「向尹錫悅提供了便當」。

尹錫悅拒答問題

【13:58】據韓聯社報道，尹錫悅上午接受2個半小時詢問，期間拒絕回答問題。

【13:42】由於沒有現任韓國總統被關押在拘留所的先例，有關方面正在討論警衛、警備和禮遇水平等事宜。

將扣留在首爾看守所

【13:30】路透社引述韓國公調處指，尹錫悅將被扣留在首爾看守所。公調處又指嫌疑人不同意在問詢期間進行錄像。

【12:54】據韓聯社報道，韓國公調處正向被彈劾的總統尹錫悅就他短暫實施戒嚴一事進行訊問。有官員透露，此次審訊由首席資訊長副局長李在承（Lee Jae-seung，音譯）主持，尹錫悅的法律代表也在場。預計公調處將重點調查尹錫悅12月3日戒嚴令相關的叛亂指控，並在 48 小時內申請正式拘留令。

動員3200警力

【11:43】韓國《韓民族日報》引述警方，指今日動員54個機動隊的3,200名警力對尹錫悅執行逮捕令，現場還有160輛機動巴士。公調處針對尹錫悅的調查則在當地時間11時展開。

公調處人員自清晨5時抵達現場等候，其中一度與總統警衛處人員對峙長達2小時。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為公調處與警方在執行逮捕令期間安裝鐵梯，越過一輛停在總統官邸入口的巴士。（Reuters）

【09:59】據韓媒YTN畫面可見，尹錫悅乘坐一輛黑色van車來到公調處，他身穿白色恤衫與黑色西裝，自車停穩後下車步入建築，神情似較為平靜。

《韓民族日報》指尹錫悅未配戴手銬，他亦未從公調處所在建築的正門進入，而是從側面進入建築。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅被捕後來到公調處接受調查。（Reuters）

【09:53】尹錫悅表示，不認可公調處調查，（出席公調處的調查）是為了防止流血事件的發生。

【09:45】韓聯社指公調處已拘捕尹錫悅，根據YTN畫面顯示，多輛車在高速公路行駛，韓媒分析有可能被停職總統尹錫悅前往公調處接受調查。

圖為逮捕尹錫悅車隊。（Reuters）

【09:41】韓國高級公職人員犯罪調查處宣布，當地時間早上10時33分，「內亂頭目」尹錫悅被逮捕。

圖為韓媒據信尹錫悅當時身在車內，正趕往公調處接受調查。（截圖自YouTube@ytnnews24）

【09:00】韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，不考慮尹錫悅自願到案接受調查，強調執行逮捕令是目標和目的，還指今日進入總統官邸時未遭到總統警衛處人員阻攔。

【07:53】韓國總統警衛處次長金成勛被警方逮捕。

【07:37】韓聯社報道，尹錫悅將主動走出官邸，尹錫悅的律師石東炫表示，尹錫悅正在與公調處協商，將主動出席公調處調查，公調處先遣車輛已離開總統官邸，駛往位於京畿道果川的公調處辦公室。

【07:30】官邸第三道警戒線鐵門打開，逮捕令執行調查組車輛從內院大門進入。

【07:18】韓國警方抵達總統官邸內院大門，院內仍有最後一道攔阻線。

【07:02】韓國警方及公調處人員已抵達總統官邸建築前。

【06:37】警察使用梯子爬過牆壁，成功進入官邸，突破官邸保安室的第一道警戒線，總統官邸布置的鐵絲網正被拆除。

【05:41】韓國調查部門開始驅散聚集在官邸前的尹錫悅支持者。

【05:05】韓國警方其後部署到總統官邸後方附近的山上，試圖從院子後方進入尹錫悅的住所。

【04:45】公調處拿出逮捕和搜查令，要求將尹錫悅繩之於法，尹錫悅的律師則表示，逮捕令是無效的。公調處表示，抵抗逮捕尹錫悅的人可能會被拘留。尹錫悅律師團及韓國執政黨國民力量黨議員在總統官邸前組成「人牆」阻止警方及調查人員進入官邸，雙方發生肢體衝突，並有人受傷。救護車和急救人員抵達現場，對受傷人員進行現場處置。

【04:30】韓聯社引述警方數據稱，現場約6,500名尹錫悅的支持者聚集。另有約30名執政國民力量黨議員於官邸外，組成人鏈抵阻擋公調處執行逮捕令。

圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悅的逮捕令，官邸大門有總統府警衛處人員守候。（Reuters）

韓聯社報道，當地清晨4時20分左右，公調處車輛抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸前。附近的行人天橋上，有警察列隊向官邸走去，推測是參與逮捕的成員。

而在當日凌晨3時30分左右，約100輛警車已在官邸周圍列隊，官邸前兩條車道設有路障封鎖。尹錫悅的支持者徹夜聚集抗議逮捕，警方非正式估計有6,500人。加上數十名人民力量黨議員在官邸入口試圖阻撓，媒體稱現場氣氛緊張。

圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悅的逮捕令，官邸附近泊有數輛用於阻礙行動的巴士及汽車。（Reuters）

根據韓聯社此前報道，警方14日透露，將調動國家調查本部特別調查小組及首爾、京畿南道、京畿北道、仁川廳都市調查組等約1000名人員執行逮捕令。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）尋求拘捕總統尹錫悅的行動一直未成功，公調處1月14日表示，已獲負責總統官邸週邊警衛任務的第55警衛隊批准，以在執行拘留令時進入官邸，但據韓聯社指，總統警衛處否認此說法。