拜登政府敲定禁止聯網汽車使用中國軟硬件新規

即將卸任的拜登（Joe Biden）政府於周二（14日）敲定新規定，禁止在美國行駛的聯網汽車，採用中國的軟硬件；另外，在新規定生效前已開發的中國軟件，只要不是由中國企業維修保養，將不會被禁。有華府官員指，新規定意味通用汽車和福特仍可為買家進口部分在中國制造的汽車。



去年9月，美國商務部提出一項全面禁止，禁止中國的關鍵軟件和硬件在美國道路上的聯網汽車中使用，其中軟件禁令將於2027車型年生效，硬件禁令將於2029年生效；這些規定還禁止中國汽車公司在美國道路上測試自動駕駛汽車。商務部在最終版本的禁令作出部分修改，重量超過1萬磅的汽車可獲豁免，意味比亞迪可繼續在加州組裝電動巴士。

美國商務部工業安全局在聲明指出，來自中國和俄羅斯的技術對美國國安的風險過高，令人無法接受。

2025年1月7日，美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），中國製造的電動車極氪（Zeekr）在年度消費性電子展CES 2025上展出。（Reuters）

這次新規的有關舉措，是在美國商務部本月表示正考慮對中國製造的無人機實施同類限制之後採取的。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）早前接受路透社採訪時說：「這真的很重要，因為我們不希望在路上行駛了200萬輛中國汽車後才發現我們面臨威脅。」她提到，對於中國汽車的制裁是出於對國家安全的考量。