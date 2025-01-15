泰國前總理他信：電騙問題嚴重　內閣考慮對鄰國詐騙園區斷電斷網

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）1月13日表示，泰國政府內閣已要求地方電力公司和電訊公司停止與電訊詐騙相關實體合作，包括切斷與有參與電騙或毒品生產鄰國之間的服務。



泰媒The Standard於14日報道，他信13日在曼谷舉行的活動上發表講話表示，泰國對電訊詐騙園區的電力、網路支持，反而對泰國自身造成負面影響，就猶如他們無意中支持緬甸內戰的勢力，然後他們反過來向泰國輸入毒品。

他信解釋，他們現今須要透過對話解決問題，政府層面的對話叫「一軌」，非政府力量對話叫「二軌」。國際慣例上，解決問題通常是先通過非政府力量協商完成後，再由國家達成協議。

2024年8月22日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在曼谷參與一個名為「泰國願景」的活動前與商人交談。（Reuters）

他信強調，自己將以「二軌」的身份為東盟各國做出貢獻，包括儘快處理緬甸輸出電訊詐騙和毒品的問題。