泰國警一酒店房內拘14中國人　多人涉從事緬甸詐騙後非法入境

泰國警方根據市民舉報，在中部城市一家酒店的房間內發現14名中國公民共處一室，並展開拘捕行動。



泰國新聞網站Khaosod報道，泰國移民警方在泰國北欖府（Samut Prakan Province，又譯沙沒巴干府）拘留了這14人，其中九名男子因違反移民法被控，六人因非法入境被起訴，另有三人因逾期滯留被控。其餘五人，包括四男一女，則被確認合法居留。

2025年1月13日，泰國移民警方逮捕了14名中國公民，他們被發現住在北欖府一家旅館的一間單人房。（泰國移民局）

北欖府移民局局長素梅特（Sumet Chenwongpitak）說，在接到關於多名中國公民共住酒店的可疑活動報告後，他立即指示展開調查。根據調查，這些人此前在緬甸為詐騙集團或電話詐騙組織工作，因為緬甸政府加大打擊力度，他們選擇逃往泰國。

這一案件發生在泰國當局加大對非法移民審查力度的背景下。近期，中國演員王星在泰國遭遇「劇組騙局」事件後，導致中國遊客對泰國旅遊的信心顯著下滑。許多遊客調整春節行程，轉選其他目的地，飛往泰國的航班取消量激增超過一倍半。

為重塑遊客信心，泰國當局承諾全力保障在泰中國公民的安全與合法權益，並推出系統化的旅遊安全指南。

2025年1月13日，泰國移民警方逮捕了14名中國公民，他們被發現住在北欖府一家旅館的一間單人房。（泰國移民局）

泰國移民局局長帕努瑪斯（Panumas Boonyalak）要求各移民單位加強對非法外國活動的監控，並呼籲公眾通過移民熱線1178舉報可疑行為。

與此同時，泰國國家警察總署宣布成立「旅遊安全行動中心」，全面協調全國警方與旅遊警察局，構建系統化的遊客安全管理體系。警方還推出了「泰國旅遊警察」（Thailand Tourist Police）手機應用，遊客可通過平台發送訊息、圖片和定位，以便諮詢、報警或尋求幫助。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

