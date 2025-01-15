泰國批准賭場合法化草案　前總理他信：應進一步推網上賭博合法化

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）1月13日表示，內閣已經批准一項將賭博和賭場合法化的法律草案。佩通坦的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）同日表示，泰國應進一步推網上賭博合法化。



路透社14日報道，在內閣批准賭博和賭場合法化草案的數小時後，他信在曼谷舉行的活動上發表講話稱，政府正計劃進一步控制網上賭博產業，包括其准入狀態以及稅收制度。

泰國新任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2024年9月7日在位於曼谷的政府總部大樓舉行特別內閣會議後，舉行新聞發布會並發表講話。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

他信稱，泰國網上賭博市場目前擁有200到400萬用戶，如果政府向該產業徵20%稅率，每年將帶來超過1000億泰元（約224億港元）的收入。

他信表示，政府正在開發一種類似護照的識別系統來管制網上賭博，包括防止未成年人使用以及監控賭博成癮者的狀況，惟沒有作詳細解釋。

2024年8月22日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在曼谷參與一個名為「泰國願景」的活動前與商人交談。（Reuters）

報道稱，由他信領導或支持的歷屆泰國政府都曾推動各種賭博合法化，以創造就業機會並促進旅遊業發展。