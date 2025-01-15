尹錫悅遭公調處拘捕　程序涉違法惹議之後下場如何？｜新聞背後

韓國戒嚴風波今日有新進展，此前一度藏身總統官邸不露面的總統尹錫悅，在當地時間周三（15日）早上10時33分遭高級公職人員犯罪調查處（公調處）拘捕，他目前正接受詢問。尹錫悅因此成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統，事件之後如何收場也引發外界關注。



48小時後釋放或拘留最長20天？

公調處自清晨5時左右抵達尹錫悅所在的總統官邸，他因涉嫌內亂等罪名被拘。其間，執法人員試圖進入官邸，與阻擋人員發生推撞。韓國警方其後開始驅離現場阻擋人員，並拆除了總統官邸布置的鐵絲網。

尹錫悅抵達公調處後，接受當局有關短暫實施戒嚴一事的訊問。有官員透露，此次審訊由首席資訊長副局長李在承（Lee Jae-seung，音譯）主持，尹錫悅的法律代表也在場。

據韓聯社報導，根據韓國法律規定，公調處在逮捕尹錫悅後，只能拘留他48小時進行偵訊，之後必須決定是否申請拘留令，延長拘留期限最長20天，否則就要放人。

圖為韓媒指尹錫悅當時身在車內，正趕往公調處接受調查。（截圖自YouTube@ytnnews24）

憲法法院還有兩個月時間作裁決？

憲法法院周一表示，正在審查尹錫悅律師所提訴求。首爾法院在駁回上訴後表示，由公調處來處理尹錫悅的案件不違法，理由是公調處對尹錫悅做出的涉嫌內亂指控，已包含在該機構所作出的濫用職權指控之中。

不過尹錫悅的律師則批評，首爾法院的回應是「詭辯（sophistry）」，並表示他們將考慮向上級法院上訴。

這次尹錫悅被拘留與其宣布戒嚴直接相關，但刑事叛亂調查與彈劾程序是分開的。在尹錫悅接受刑事案件審理的同時，韓國憲法法院正在舉行聽證會，決定是否維持12 月中韓國國會對他的彈劾投票，還是駁回該投票。

自12月14日起，憲法法院有180天時間來作出裁決，外界大多預計法院將不會迅速作出裁決。

憲法法院原定於 2 月初舉行五次聽證會，審議尹錫悅的彈劾案，但目前尚不清楚這位被停職的總統是否會出席。