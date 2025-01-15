禁令將生效　TikTok料700萬企業將蝕近80億　兩百萬創作者虧23億

美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」的法令將於1月19日生效，如無意外，美國用戶將在禁令生效後再不能使用這應用程式。美媒透露政府頒禁後，還將在經濟上對美國公司與以此獲益的個人用戶造成嚴重影響。



報道引述TikTok數據指，預料禁令生效後將導致美國700萬企業減少10億美元（約77億港元）的收入，同時也可能在一個月內令全美200萬名創作者損失高達3億美元（約23億港元）的收入。

圖為路透社2025年1月8日設計的圖像，其中可見到一個TikTok的標誌出現在手機螢幕中。（Reuters）

律師轉戰TikTok爆紅 因禁令喪失事業

TikTok前律師Joanne Molinaro對記者表達了對禁令的擔憂。她在疫情期間上載烹飪影片走紅，隨後辭去從事10年的律師工作，將全部身心投入這平台，傳播韓國素食食物烹飪方式與分享食譜。目前她在TikTok和Instagram上累積超過300萬追蹤者。

Molinaro稱能找到負擔自己生活的工作極為幸運。可以預見的是，禁令生效後，她的TikTok事業也快走到盡頭。