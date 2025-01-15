洛杉磯山火｜夫婦拍片撤離：34分鐘只有恐怖！　求上帝救救我們家

美國加州洛杉磯山火持續，在該地東部燃起的伊頓山火（Eaton Fire）目前已經燒毀超過5,665公頃土地、7千多棟建築並造成17人死亡。一對居住在洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）的夫婦拍片並利用監控錄像記錄逃離山火的過程並發布到社交平台，引起網民熱議，至今影片觀看次數已超過3千萬。



這段影片由Cheryll和Jeffrey夫婦製作並發布到Instagram。二人在撤離後，將自己拍攝的影片和家門口的監控錄像剪輯在一起，記錄下這段「只有恐怖的34分鐘（34 minutes of pure terror）」經歷。

影片顯示，1月7日伊頓山火開始並在強風下迅速蔓延時，剛剛下班回家的妻子Cheryll察覺遠方山上出現的一道火線，馬上叫在家裏的丈夫Jeffrey出來確認。

▼Jeffrey和Cheryll夫婦將逃離山火過程上傳社交平台

據報道，整個社區當時已經停電，Jeffrey正坐在沙發上，聽見妻子提醒後目睹了大火燃燒的「噩夢中的場景」。夫婦二人立刻收拾東西準備撤離。

Jeffrey在貼文中寫道，自己在前去開車的路上拍了幾段影片記錄災情，但他沒想到情況會惡化得如此之快。

臨走前，明顯變得更加強烈的大火進一步向二人的家逼近，但Jeffrey忍不住舉起喉管向屋頂噴水，希望盡量避免房屋起火的可能性。但Jeffrey後來對記者表示，噴出的水流因為強風而偏離目標，他只能放棄。

圖為這對夫婦錄下逃離全過程的組合圖片，左圖為丈夫離開前用手機影下房屋附近景色，右圖為門口鏡頭記錄下妻子發現火情後在門口呼喊丈夫。（截圖自X@HopkinsJewelry）

在離開的最後時刻，Jeffrey把鏡頭轉向自己的家，影片中傳出他祈求的聲音：「上帝啊，請救救我們、救救我們的房子。」

撤離後，Jeffrey一度認為房屋已遭焚毀，但最終得以倖免，他亦在貼文中向消防人員表達感謝。