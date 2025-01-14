洛杉磯山火｜離別愛犬5日鄰居家尋回 災民：「你還活着」｜有片
撰文：官祿倡
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美國加州洛杉磯山火嚴重，至少24死，爆發至今燒毀超1.2萬棟建築。居住於高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的Casey Colvin因大火與愛犬分離，他在災後5日回到住處尋找，終於在鄰居家尋回愛犬，還在現場激動跳躍，狂喊「你還活着」。
帕利薩德山火（Palisades Fire）爆發時Colvin並不在家，他飼養的2隻狗Oreo與Tika Tika Tika不幸被困，情急之下甚至想要趕往家中拯救狗隻。有消防員在網上知悉這件事表示願意效勞，隨後將Tika Tika Tika救出，Oreo則下落不明。
Colvin一度猜測Oreo或遭不幸，他的住處亦被燒毀，但他仍未放棄尋回愛犬，還在網上發布尋狗消息，他先後兩次發現Oreo的蹤迹，其中一次發現愛犬睡在現已化為廢墟的鄰居家中，最終通過放置在狗隻身上的AirTag成功尋回。
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