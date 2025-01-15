與「AI畢彼特」網戀被騙665萬更與夫離婚　法國女上電視遭網暴

網上情緣一直是電信詐騙的慣用伎倆，不法分子屢試不爽。一位法國女子在社交平台遇到並愛上假冒荷里活男星的AI版畢彼特（Brad Pitt）的騙徒，不單被騙83萬歐元（約665萬港元），更與富有丈夫離婚。她登上法國電視台接受採訪，未料到因此在網上遭受網暴。



▼圖為荷里活影星畢彼特本人照片

受害人Anne指起初確實有懷疑，但每天與對方發短訊並收到照片和影片後，令她放下戒心。（Getty Images）

53歲室內設計師、法國女子Anne去年報案，指自己曾在社交平台Instagram分享豪華滑雪之旅的照片後，收到自稱是畢彼特母親、畢彼特本人的訊息，她便與「夢中情人」開始交談並墜入愛河。對方每天發短訊、照片和影片給她。

有網民指出，「畢彼特」病床照很明顯是AI生成的。（X/ @nexta_tv）

其後AI畢彼特向Anne求婚，還表示急需進行腎臟癌手術、因與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）打離婚官司而缺少資金，說服Anne與丈夫離婚並謀取巨額贍養費。最終騙取83萬歐元。

圖為法國女子Anne（影片截圖）

為分享被騙經歷，Anne於1月12日登上法國電視一台（TF1）節目接受採訪，事後遭到許多網民嘲諷。

法國圖盧茲足球俱樂部（Toulouse Football Club）也在社交平台X（舊稱Twitter）發帖文：「畢彼特告訴我們，他將於周三到體育場（出席球賽）。」這帖文之後刪除。

▼Netflix法國發布畢彼特電影海報嘲諷事件

受害人感到十分委屈：「我問自己為什麼他們選擇這樣傷害我，我從來沒有傷害過任何人。這些人活該下地獄。」TF1報道稱Anne因此患上抑鬱症，正在住院接受治療。

《France 24》引述TF1主持人Harry Roselmack周二在X發文表示，為了保護受害者，電視台決定從平台撤下有關片段。