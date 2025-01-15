泰國首相佩通坦：我也差點被AI詐騙　騙徒自稱東盟成員國領導人

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）稱有騙子冒充東盟（ASEAN）成員國領導人，試圖以「國家」名義請求捐款，她險些受騙。



泰國《民族報》報道，佩通坦星期三（1月15日）在2026財年預算政策會議上，透露她親身經歷的AI騙局，藉此提醒公眾對這類騙局保持警惕。

她說，詐騙集團通過聊天應用向她發送一段語音訊息，對方利用AI（人工智能）技術冒充東盟成員國領導人的聲音，稱希望在國際事務上與她合作。

佩通坦通過文字回覆後，騙子稱會再聯繫她。騙子隨後在當天晚上11時撥電給她，但她說：「幸好我當時在睡覺，沒有接電話。」

隔天早上，她發現未接電話後，向對方致歉。騙子後來發送一段語音，要求她捐款，並聲稱泰國是唯一尚未為某項事業捐款的東盟國家。

泰國國旗。（Getty Images）

然而，這段語音讓佩通坦意識到自己處於騙局之中，因為騙子提供的銀行賬戶並不屬於騙子聲稱的國家。

佩通坦說：「這段語音讓我意識到我正在被欺騙。」

她懷疑騙子可能通過她身邊某位已被詐騙的熟人，獲取她的聯繫方式。她後來指示副首相兼數碼經濟與社會部長巴社對此進行調查。

2024年8月18日，泰國新總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的任命獲泰王批准後，她在為泰黨總部出席記者會。（Reuters）

儘管她沒有通知被冒充的鄰國領導人，但她已發出公共警告，以防止他人受騙。

佩通坦提醒公眾警惕這類AI騙局。她說：「我要提醒大家，在收到語音訊息或電話時，即使聽起來很真實，也要保持警惕。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

