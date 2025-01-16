特朗普：中東人質協議已達成　他們將很快被釋放

新華社引述巴勒斯坦官方消息人士周三（15日）報道哈馬斯已向停火談判斡旋方遞交同意加沙地帶停火協議的書面文件後，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱：「我們已達成關於中東人質的協議，他們將很快被釋放。」



美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也稱：「我們已經達成關於中東人質的協議，他們將很快被釋放。」（網頁截圖）

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）則表示，停火協議是區域穩定的重要一步，土耳其將繼續努力尋求以巴衝突的兩國解決方案。

卡塔爾外交部發言人安薩里14日表示，加沙停火談判正在卡塔爾首都多哈進行，目前各方正在商討最後細節。法媒報道，安薩里說，阻礙停火協議的「重大問題」已得到解決，「可能很快」達成協議，「但在宣布消息之前，我們不應該過度興奮」。

13日至14日，美國、卡塔爾、以色列、巴勒斯坦的官員均對外界釋放加沙停火協議即將達成的積極訊號，使外界對已持續15個月的加沙衝突結束燃起希望，但阻撓因素依然存在，以色列總理內塔尼亞胡政府至少兩名部長公開反對加沙停火，一人還威脅要退出內閣。