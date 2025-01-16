加沙停火協議周日生效　分3階段實行　首6週「這樣做」

根據新華社，巴勒斯坦官方消息人士周三（15日）表示，哈馬斯已向停火談判斡旋方遞交同意加沙地帶停火協議的書面文件。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）今晚將舉行新聞發布會，外界推測他將在會上宣布哈馬斯和以色列之間的停火協議。美媒AXIOS、英國天空新聞和路透社等傳媒引述美國、哈馬斯官員表示，加沙停火協議已達成。穆罕默其後表示，停火將於19日生效。



美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也稱：「我們已經達成關於中東人質的協議，他們將很快被釋放。」（網頁截圖）

第一階段

一名熟悉協議的官員向路透社透露，哈馬斯協議概述為期6週的初步停火階段，其中包括以色列軍隊逐步從加沙中部撤出，並將流離失所的巴勒斯坦人送回加沙北部。

根據協議，停火期間每天將允許600輛運送人道主義援助的貨車進入加沙，其中50輛載運燃料，300輛貨車物資分配給北部地區。

哈馬斯將釋放33名以色列人質，包括士兵和平民在內所有婦女、兒童和50歲以上的男性。哈馬斯將首先釋放女性人質和19歲以下人士，然後釋放50歲以上的男性。

根據官方公布的協議，在為期6週的初步停火階段期間，每週至少釋放3名人質。

2024年12月19日，以色列與哈馬斯衝突期間，加沙走廊南部汗尤尼斯的帳篷營地，流離失所的巴勒斯坦人在此避難。（Reuters）

根據協議，以色列將釋放30名巴勒斯坦拘留人士以換取每名平民人質，並釋放50名巴勒斯坦拘留人士以換取哈馬斯釋放的每名以色列女性士兵。

以色列將在第一階段結束時釋放自2023年10月7日以來被拘留的所有巴勒斯坦婦女和19歲以下兒童。釋放的巴勒斯坦人數將取決於釋放的人質數量，可能在990至1,650名巴勒斯坦拘留人士之間，包括男性、女性和兒童。

所有倖存人質將優先釋放，然後送還死亡人質的遺體。哈馬斯將在6週時間內釋放人質，每週釋放3名人質，其餘人質將在期限結束前釋放。

卡塔爾、埃及和美國將保證協議的實施。

第二階段

協議第二階段談判將在第一階段的第16天開始，預計將包括釋放所有剩餘人質，以及以色列男性士兵、永久停火和以色列士兵的完全撤出加沙。

第三階段

預計第三階段將包括送還所有剩餘遺體，以及由埃及、卡塔爾和聯合國監督加沙展開重建。

2024年10月23日，以色列與哈馬斯衝突期間，巴勒斯坦官員稱一輛貼有近東救濟工程處（UNRWA）標識的車輛在以色列襲擊中被擊中，巴勒斯坦人正嘗試拆除該車輛。（Reuters）

卡塔爾外交部發言人安薩里14日表示，加沙停火談判正在卡塔爾首都多哈進行，目前各方正在商討最後細節。法媒報道，安薩里說，阻礙停火協議的「重大問題」已得到解決，「可能很快」達成協議，「但在宣布消息之前，我們不應該過度興奮」。

13日至14日，美國、卡塔爾、以色列、巴勒斯坦的官員均對外界釋放加沙停火協議即將達成的積極訊號，使外界對已持續15個月的加沙衝突結束燃起希望，但阻撓因素依然存在，以色列總理內塔尼亞胡政府至少兩名部長公開反對加沙停火，一人還威脅要退出內閣。