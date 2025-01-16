以哈達成停火協議 　特朗普稱皆因他當選　拜登嗆：這是笑話嗎？

在美國、埃及和卡塔爾外交官的斡旋下，並經過96 小時的緊張談判後，以色列和哈馬斯終於在多哈（Doha）達成了一項尋求已久的加沙停火及交換人質協議，該停火協議將於1月19日生效。事後，美國總統拜登（Joe Biden）與當選總統特朗普（Donald Trump），均將此次停火協議達成的功勞歸功於自己。



以色列和哈馬斯之間的加沙戰爭已持續了15 個月，導致數萬名巴勒斯坦人死亡，並激化了中東局勢。

特朗普在社交媒體Truth Social上發文稱，是因為「我們在11月取得歷史性的勝利，這一重大停火協議才得以實現」。他先前曾多次警告說，如果在他1月20日上任時仍未達成協議，那麼將會有慘痛的代價。

2025年1月16日，當選總統特朗普（Donald Trump）在社媒Truth Social為加上停火協議邀功。（Truth Social截圖）

在此次談判中，特朗普派遣自己的中東特使威科夫（Steve Witkoff）前往多哈參與談判，威科夫在達成協議前的最後96小時談判中都在場。拜登政府的一位高級官員在向記者簡報時稱，威科夫與拜登的特使麥格克（Brett McGurk）自1月5日起就一直在多哈並肩工作，幫助達成了協議。

以哈衝突：Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses, amid Israel-Hamas conflict, at Al Shati refugee camp in Gaza City, June 22, 2024. （REUTERS/Ayman Al Hassi）

在停火協議達成的消息公布後，美國總統拜登隨即召開記者會，講解協議部分具體關鍵內容，又「邀功」說，最終協議在很大程度上是基於他在去年5月提出的建議框架。當有記者問到以哈停火究竟是他還是特朗普的功勞時，他笑着問道：「這是個笑話嗎？」

他重申：「達成這項協議的道路並不容易。我從事外交政策工作幾十年。這是我經歷過的最艱難的談判之一。」