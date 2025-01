以哈達成停火協議 　特朗普稱皆因他當選　拜登嗆：這是笑話嗎？

在美國、埃及和卡塔爾外交官的斡旋下,並經過96 小時的緊張談判後,以色列和哈馬斯終於在多哈(Doha)達成了一項尋求已久的加沙停火及交換人質協議,該停火協議將於1月19日生效。事後,美國總統拜登(Joe Biden)與當選總統特朗普(Donald Trump),均將此次停火協議達成的功勞歸功於自己。



以色列和哈馬斯之間的加沙戰爭已持續了15 個月,導致數萬名巴勒斯坦人死亡,並激化了中東局勢。

特朗普在社交媒體Truth Social上發文稱,是因為「我們在11月取得歷史性的勝利,這一重大停火協議才得以實現」。他先前曾多次警告說,如果在他1月20日上任時仍未達成協議,那麼將會有慘痛的代價。

在此次談判中,特朗普派遣自己的中東特使威科夫(Steve Witkoff)前往多哈參與談判,威科夫在達成協議前的最後96小時談判中都在場。拜登政府的一位高級官員在向記者簡報時稱,威科夫與拜登的特使麥格克(Brett McGurk)自1月5日起就一直在多哈並肩工作,幫助達成了協議。

以哈衝突:Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses, amid Israel-Hamas conflict, at Al Shati refugee camp in Gaza City, June 22, 2024. (REUTERS/Ayman Al Hassi)