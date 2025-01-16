拜登據報正考慮讓TikTok繼續在美運作　周受資將出席特朗普就職禮

據美媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府正考慮在周日（1月19日）「不賣就禁」禁令實施後，讓社交平台TikTok在美國能夠繼續運作；TikTok行政總裁周受資計劃參加候任總統特朗普（Donald Trump）下周一（20日）舉行的就任典禮。



美國全國廣播公司（NBC）報道引述一名美國政府官員指，美國民眾不應預期TikTok在周日會突然被禁，官員正「探討各項方案」以實施禁令，來確保TikTok將來仍繼續運作，並將問題留給下周一上任的特朗普政府。

2025年1月10日，美國華盛頓，圖為拜登在白宮發表講話。（Reuters）

特朗普提名的國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）周三表示，特朗普已經準備好進行干預，確保TikTok能繼續在美國運作。

至於特朗普提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）在參議院確認聽證會上，則拒絕承諾一定會執行TikTok禁令。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

兩屆政府都有意延長TikTok在美的壽命。但一名白宮官員強調若禁令維持，根據法規，政府並無權力不執行。

《紐約時報》引述知情人士周三表示，TikTok行政總裁周受資計劃參加特朗普的就職典禮，並獲邀請坐上主席台的榮譽位置。這個位置通常是為前總統、家庭成員和其他重要客人保留。