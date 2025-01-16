拜登再延長在美港人「延遲強制離境」計劃　中方：勿插手香港事務

美國政府快要換屆，即將卸任的總統拜登（Joe Biden）周三（15日）指示國土安全部，再次延長身在美國的港人的「延遲強制離境」（Deferred Enforced Departure，DED）計劃兩年，令他們可繼續留在當地直至2027年2月5日。中國外交部16日回應稱，美方應切實尊重中國主權和香港法治，停止插手香港事務。



拜登通過簽發備忘錄向部門發出指示，其中強調美國支持香港居民的人權和基本自由，又指北京持續嚴重侵蝕這些權利和自由，拜登因此指示再延長目前部份留美香港居民的延期遣返期限。

備忘錄中還提到，自北京對香港實施《國安法》以來，有至少200名港人因涉顛覆國家政權等指控被捕，去年則有45名泛民主派人士因此罪名遭判囚。這促使美國決定對部份留美港人再延長強制離境期限。

2025年1月15日，美國華盛頓，圖為拜登在即將卸任之際在白宮向全國發表告別演說。（Reuters）

拜登最初於2021年8月5日簽署首份備忘錄，對部分滯留美國的香港人提供在2023年2月5日屆滿的「延期強制離境」待遇，他之後在屆滿前簽署備忘錄延長此計劃，今次是他再次延長。

中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示：「美方應切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止抹黑中國中央政府治港政策和『一國兩制』成功實踐，停止插手香港事務。」