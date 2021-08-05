避風港政策｜拜登宣布允許在美國的香港居民延期逗留

美國白宮8月5日公布向在美國的香港居民提供「臨時避風港」（temporary safe haven），據白宮一份備忘錄所指，美國總統拜登（Joe Biden）將允許他們延長在美國逗留時間，給予為期18個月的「延期離境」。



路透社引述一位匿名高級行政官員報道，計劃將向數以千計的香港居民提供「臨時避風港」，預計大部份在美國的香港居民會符合資格。

白宮8月5日公開的備忘錄，拜登公布向在美香港人提供「臨時避風港」（網站截圖）

根據白宮公布的備忘錄，拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法，破壞香港享有的權利與自由。

拜登稱，他指示美國國土安全部長採取適當措施，以向在此備忘錄日期時身在美國的香港居民（Hong Kong resident who is present in the United States on the date of this memorandum），提供為期18個月的「延期離境」（deferral of removal），當中設有例外，譬如是在此備忘錄日期後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等，不會符合資格。

將授權可以就業

拜登又指，他進一步指示國土安全部長採取適當措施，以授權獲延期離境的非公民就業。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登已簽署備忘錄，又指美方會繼續採取行動支持香港人。