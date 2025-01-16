罕見談拜登退選　第一夫人吉爾直指對佩洛西失望：曾是50年好友

在周三（1月15日）《華盛頓郵報》刊出的採訪中，美國第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）表達她對前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的失望，並罕見公開評論佩洛西與她丈夫拜登（Joe Biden）的「破裂」關係。她表示儘管自己和佩洛西是50年的朋友，還是對她很失望，疑因佩洛西去年美國大選期間私下勸說拜登退出選舉。



在訪談中，吉爾表示「我只能說，我對事情的進展感到失望。我也學到很多關於人性的知識。」

她談到與佩洛西「曾是50年的好友」，並說道「這是令人失望的。」

2024美國大選首輪電視辯論，圖為民主黨候選人拜登（左）和共和黨候選人特朗普（右）。（Reuters）

拜登去年6月大選辯論失利後，雖然主張繼續參選，但民主黨議員愈見質疑他擊敗前總統特朗普（Donald Trump）的勝算，佩洛西是對拜登勝選能力表達保留態度的民主黨高層之一，據報佩洛西當時私下向拜登表達她對拜登拖累民主黨的擔憂，並勸說總統退選。

她在去年7月一次接受美國全國廣播公司（MSNBC）的採訪中說，「應該交由總統決定他是否應該競選。我們都在鼓勵他做出這個決定，因為時間不多了。」不到兩週後，拜登就宣布放棄競選，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨的提名人。

美國總統拜登（Joe Biden）於2024年5月3日在美國華盛頓白宮舉行的儀式上向美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）頒發總統自由勳章。（Reuters）

特朗普勝利後，佩洛西把民主黨的敗選歸咎於拜登。她去年11月在接受《紐約時報》採訪時表示：「如果總統早點下台，可能還會有其他候選人參加競選，也許情況就會不一樣。」