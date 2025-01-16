泰國布吉島旅業蓬勃垃圾量大增　堆填區迫近民居

泰國度假勝地布吉島（Phuket，又譯普吉島）近年垃圾堆積問題日益嚴重。由於旅遊業蓬勃發展，產生垃圾堆積問題。塑膠瓶和空啤酒罐在海上滾動，堆填區臭味問題開始對居民構成困擾。



據路透社報道，堆填區是每天在布吉島上收集的一千多噸垃圾的最終目的地。

2024年11月22日，一名工人在泰國布吉島的垃圾掩埋場工作。（Reuters）

在短短幾個月內，垃圾堆填區已經擴張不少，當地居民Vassana Toyou家外原本的山景，變成了「垃圾山景」。她說：「外面的味道十分強烈，我們多數情況只待在家裏。若要出去必須戴上口罩」。為了應付垃圾帶來的惡臭，Vassana說她一直在家裏開着空調和空氣淨化機，而這讓她的電費增加了一倍。

2024年11月21日，無人機拍攝泰國布吉島Saphan Hin社區附近的垃圾堆填區，可見垃圾堆逼近民居。（Reuters）

布吉島是泰國最大的島嶼，而旅遊業則是泰國經濟的主要動力。在2024年全國3550萬名外國旅客中，約有1300萬人都曾前往過該島。布吉島主要市鎮的副市長Suppachoke Laongphet表示，旅遊業的蓬勃發展導致了垃圾量的日益增加。布吉島每天產生多達1,400噸垃圾，導致島上唯一的堆填區不堪負荷。

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他稱，當局正全力推進計劃改善垃圾問題，包括爭取在六個月內將廢物產生量減少15%，擴大堆填區，並建造一座新的垃圾焚化廠。但有專家稱擴大堆填區和建焚化廠並不能解決問題，更重要的是減廢和分類。