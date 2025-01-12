王星事件引發泰國旅行擔憂　布吉島潛水教練：中國遊客取消訂單

近期，演員王星在泰緬邊境失聯事件受到持續關注，泰國旅遊安全性問題由此引發熱議。有在泰國布吉島（Phuket，又譯作布吉島）當潛水教練的中國人稱，受王星失蹤案影響，有多次中國遊客取消訂單的情況，稱「家里人看到消息擔心，不讓去」。



有網民在社交平台發文表示，處於安全考慮，計劃取消或已取消泰國行程。在泰國旅遊的甘女士稱，近期很少看見中國人身影，「海灘上的歐美遊客居多，中國人少」。



據南方都市報報道，1月9日，一位在泰國布吉島度假的中國遊客甘女士表示，她與朋友於8日從上海直飛布吉島，儘管現在是布吉島旺季，但「海灘上的歐美遊客居多，中國人少」。「我們吃飯的海鮮街，以前這個時候人滿為患，基本都是中國人，但現在都不要排隊。」

另一位在布吉島當潛水教練的中國人李華說，當地旅遊業的確因為最近王星案的新聞受到影響。李華表示，「我們群里很多飛單的，就是機票、酒店、潛水都取消訂單了，很多人都是家里人看到消息擔心，不讓去。」

泰國旅遊／泰國自由行／布吉／布吉島：圖為2022年12月17日，俄羅斯遊客在泰國布吉島的海灘休憩。（Reuters）

此外，江蘇一旅行社表示，事件發生後已有近3成客人退費退團，春節期間原本有二三十個旅行團，目前只剩下10個左右。在中國生活時尚平台小紅書上，關於「如何取消我的泰國之旅？」的貼文僅在1月9日一天就達到38萬篇。

除了中國遊客主動拒絕前往泰國外，陳奕迅泰國演唱會、趙本山曼谷演出亦接連取消，主辦方給出的解釋皆為「處於安全考慮」。旅遊業一直都是泰國的支柱產業，而王星事件亦暴露出泰國詐騙園區中轉站的隱患，甚至中國人被稱為「行走的人民幣」。

據泰國政府官網1月8日消息，2024年全年泰國旅遊業吸引外國遊客3554萬人次，國際旅遊收入高達1.67萬億泰銖。外國遊客主要來源地排名前三分別是：中國、馬來西亞和印度。截至2025年1月6日，泰國在2025年1月1日至5日累計接待外國遊客505411人次，平均每日約10萬人次，其中中國遊客最多，共69548人。

公開報道顯示，針對中國演員王星失聯事件，泰國旅遊局局長近日表示，泰國旅遊局正在監測事態發展，已注意到此事件在中國社交媒體上對民眾感受產生一定影響，該局的中國辦事處將繼續密切關注跟進相關情況。泰國總理佩通坦1月7日接受媒體採訪時回應稱，政府需積極采取行動處理該事件以防止其影響泰國旅遊業。