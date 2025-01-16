泰國軍方緬甸邊境擊斃4毒品走私犯 繳獲逾1噸冰毒
撰文：聯合早報
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泰媒1月15日報道，泰國士兵與數名毒品走私犯13日在清萊府（Chiang Rai）接近緬甸邊境附近交火，造成4人死亡。
泰國《民族報》15日報道，泰國負責北部邊境的帕芒部隊指揮官占特拉（Kidakorn Chantra）前往13日晚衝突現場視察，雙方交火地點位於清萊府Mae Fa Luang地區的Pang Mahan村附近，距離邊境約600米。
這個地區在金三角範圍內，在緬甸2021年政變後的混亂局面中，跨國犯罪組織在這裏更為猖獗。
占特拉稱，在例行禁毒巡邏中，士兵發現一群攜帶麻袋的疑犯，並試圖接近他們進行檢查。疑犯向巡邏隊開槍，引發長達20分鐘的交火，隨後走私者撤退到邊境另一邊。
泰國軍隊連夜確保該地區安全後，於黎明時分進行搜查，發現大量毒品，以及4名疑犯彈孔累累的遺體。
士兵們繳獲35袋毒品，總計1.155噸有冰毒之稱的甲基安非他命（methamphetamine），這些毒品疑正途經泰國轉運至第三國。
占特拉稱，該走私團體由30至35人組成，他們在遭到泰國軍隊阻攔之前一度越過邊境。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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