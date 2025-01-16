泰國軍方緬甸邊境擊斃4毒品走私犯　繳獲逾1噸冰毒

泰媒1月15日報道，泰國士兵與數名毒品走私犯13日在清萊府（Chiang Rai）接近緬甸邊境附近交火，造成4人死亡。



泰國《民族報》15日報道，泰國負責北部邊境的帕芒部隊指揮官占特拉（Kidakorn Chantra）前往13日晚衝突現場視察，雙方交火地點位於清萊府Mae Fa Luang地區的Pang Mahan村附近，距離邊境約600米。

這個地區在金三角範圍內，在緬甸2021年政變後的混亂局面中，跨國犯罪組織在這裏更為猖獗。

圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

占特拉稱，在例行禁毒巡邏中，士兵發現一群攜帶麻袋的疑犯，並試圖接近他們進行檢查。疑犯向巡邏隊開槍，引發長達20分鐘的交火，隨後走私者撤退到邊境另一邊。

泰國軍隊連夜確保該地區安全後，於黎明時分進行搜查，發現大量毒品，以及4名疑犯彈孔累累的遺體。

2020年6月26日，在第五十屆繳獲毒品銷毀儀式上，一名泰國警察正在看守數袋有冰毒之稱的冰甲基安非他命（methamphetamine）。（Getty）

士兵們繳獲35袋毒品，總計1.155噸有冰毒之稱的甲基安非他命（methamphetamine），這些毒品疑正途經泰國轉運至第三國。

占特拉稱，該走私團體由30至35人組成，他們在遭到泰國軍隊阻攔之前一度越過邊境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

