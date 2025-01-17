禁飛4年復飛廣告卻不慎觸動911神經　巴基斯坦國際航空爭議再起

巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines，PIA，巴航）1月10日發布復飛巴黎的廣告引發爭議，有關圖片讓人聯想起美國2001年發生的911事件。



自2020年5月巴基斯坦國際航空一架客機在卡拉奇墜毀導致機上97人遇難地面17人受傷後，歐洲航空安全局（EASA）對巴航提出安全擔憂並揭露其飛行員執照違規行為，歐盟因此禁飛巴航航班。

在歐盟有關部門解除為期4年禁飛令後，巴航10日恢復飛往歐洲航班，並在X發布復飛巴黎的廣告，這則廣告卻引發公關災難。

有網民稱，廣告圖片與911事件相似，也有人質疑，這到底是廣告抑或威脅，更有網民呼籲巴航開除其行銷經理（Marketing Manager）。

巴航尚未對這件事發表評論，但財政部長Ishaq Dar證實，總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已指示對這一醜聞進行調查，看看是誰構思這則廣告。

這並非巴航首次爆發爭議事件。巴航2019年強制要求某些體重超標的機組人員「瘦身」，例如1.7米女性體重應在133至147磅以內。一份發給約1,800名機組人員的備忘錄稱，他們有6個月的時間減肥至規定的重量，否則將面臨停飛。