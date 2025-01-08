濟州航空空難｜177名遇難者已完成葬禮　最後2名逝者明出殯

韓國媒體1月8日報道，濟州航空（Jeju Air）空難發生10日後，177名遇難者的葬禮已完成，剩下2名逝者的出殯儀式將於9日舉行。



據韓聯社報道，在空難中遇難的其中一家三口，包括在遇難者中年齡最小的三歲男童遺體，最後才被發現。三人的出殯儀式今日在光州市的一家殯儀館舉行。負責善後工作的部門週一（6日）完成遇難者遺體移交安排，正繼續開展遺物移交、遇難者車輛處置等後續工作。

2024年12月30日，濟州航空（Air Jeju）一架客機在韓國務安國際機場降落時衝出跑道後墜毀，圖為撞到防護牆後起火的飛機殘骸。（Reuters）

濟州還有2名遇難者的出殯儀式將在9日舉行，屆時179名遇難者的葬禮將全部結束。

2024年12月30日，韓國務安市務安體育公園，哀悼者站在濟州航空（Air Jeju）空難罹難者的祭壇前悼念（Reuters）。

2024年12月29日，由泰國曼谷出發的韓國濟州航空7C2216班機在全羅南道務安（Muan）國際機場降落時墜毀，造成175名乘客和四名機組人員遇難，僅有兩名機組人員倖存。

本文獲《聯合早報》授權轉載

