濟州航空空難｜177名遇難者已完成葬禮 最後2名逝者明出殯
撰文：聯合早報
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韓國媒體1月8日報道，濟州航空（Jeju Air）空難發生10日後，177名遇難者的葬禮已完成，剩下2名逝者的出殯儀式將於9日舉行。
據韓聯社報道，在空難中遇難的其中一家三口，包括在遇難者中年齡最小的三歲男童遺體，最後才被發現。三人的出殯儀式今日在光州市的一家殯儀館舉行。負責善後工作的部門週一（6日）完成遇難者遺體移交安排，正繼續開展遺物移交、遇難者車輛處置等後續工作。
濟州還有2名遇難者的出殯儀式將在9日舉行，屆時179名遇難者的葬禮將全部結束。
2024年12月29日，由泰國曼谷出發的韓國濟州航空7C2216班機在全羅南道務安（Muan）國際機場降落時墜毀，造成175名乘客和四名機組人員遇難，僅有兩名機組人員倖存。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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