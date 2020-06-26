巴基斯坦國際航空逾30%機師涉「請槍」代考遭停飛

巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines，PIA）發言人阿卜杜拉・汗（Abdullah H. Khan）6月25日表示，公司超過三分之一機師將被停飛，原因是他們涉嫌通過請人代考，從而獲得飛行執照。

阿卜杜拉・汗在接受法國媒體時稱，根據民航局（CAA）的調查，公司434名機師中，有約150人持有可疑或虛假的飛行執照。他指：「我們已決定這持有虛假執照的150名飛行員停飛，即刻生效」。

他們將一直不能執飛，直至調查確定他的執照真偽。航空公司將調查部分機師被指沒有親自出席考試的指控。

國際航空運輸協會（IATA）發言人稱正在關注事件，他們覺得這代表着在執照以及安全監督方面，航空監管機構存在嚴重失誤。

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巴基斯坦首席法官艾哈邁德（Gulzar Ahmed）要求民航局在2周內回復法院，解釋為何要發放這些假執照，同時說明發放假執照的方式以及會對發放假執照的人採取什麼行動。

PIA一架客機5月22日在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）不幸墜毀，事故造成多人傷亡，僅兩人死裏逃生。公司宣布部分機師停飛，發生在PIA公布空難調查初步結果後一天。它稱初步調查顯示，人為錯誤是導致空難的主要原因。