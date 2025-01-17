澳洲狠母毒害1歲女嬰被捕　拍片稱女兒「患絕症」　騙約29萬捐款

英媒1月16日報道，澳洲昆士蘭（Queensland）一名34歲的女子被控毒害自己的1歲女兒，並長期在社交媒體上記錄她「罹患」絕症與病魔搏鬥過程，引起廣大網友的同情，藉此累積了大量的追蹤人數，更獲得高達6萬澳元（約29萬港元）的慈善捐款。她目前已被警方拘捕，且被指控犯下酷刑、投毒、製作剝削兒童材料和詐騙等罪名。



英國廣播公司（BBC）16日報道，警方稱，該女子在去年8月至10月期間，在未經批准的情況下給女兒服用一些處方藥和藥房藥物。女嬰其後於去年10月因嚴重的醫療狀況被送進醫院，狀況引起醫生的警覺。

2025年1月16日，澳洲一名34歲的女子因涉嫌毒害自己的1歲女兒而被昆士蘭（Queensland）警方拘捕。（昆士蘭警方）

警方接着於同月開始對事件進行調查，並發現女子為掩蓋取得未經授權的藥物一事，曾利用家中其他人服日剩下的未授權藥物。

警方於16日拘捕涉案女子：

昆士蘭警員多爾頓（Paul Dalton）16日表示：「沒有任何言語可以形容這種性質的犯罪行為是多麼令人厭惡」。

報道稱，女兒被送進醫院時，身心嚴重受創。當局於1月進行檢查後發現，她對未經許可藥物呈陽性反應。幸好，警方表示女嬰目前的狀況安全無虞、狀況良好。