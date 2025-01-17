TikTok美國禁令倒數　美媒：拜登政府想延後留特朗普執行

美國政府針對中國字節跳動出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）的「不賣就禁」法令將於1月19日生效，如無意外，美國用戶在禁令生效後將再不能使用這應用程式。不過美媒周四（16日）引述一名政府官員稱，拜登政府不打算採取行動迫使 TikTok立即對美國用戶關閉。



白宮官員告訴美國廣播公司（ABC）：「我們對此的立場很明確：TikTok應繼續由美國所有者擁有並運營。考慮到它在（總統）就職前一天的假日週末生效的時間，（禁令）將由下一屆政府來實施」。

根據法案規定，TikTok並不一定需要在1月19日停止運作，不過報道認為，TikTok仍可能在當天主動選擇關閉，此舉旨在向每月使用該應用程式的1.7億人發出明確訊息，以了解有關禁令的廣泛影響。

雖然禁令1月19日生效，但實際上TikTok不一定需要在這一特定日期停止運作，因為法律規定的目標對象是應用商店和互聯網托管服務，而非TikTok本身。

如果這些服務商繼續向TikTok提供服務，它們可能面臨高達每個用戶5000美元的罰款。換句話說，即使禁令生效，實際上是否會導致TikTok停止運作取決於應用商店和互聯網托管服務商是否選擇繼續支持TikTok。