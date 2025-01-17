TikTok難民大遷徙 機構數據﹕小紅書3日內於美國下載量或逾200萬
撰文：格隆匯
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TikTok有機會在下周日（19日）於美國禁止營運，觸發TikTok美國用戶轉用小紅書等社交平台。據位於美國加州的數字營銷機構Hennessey Digital的數據，小紅書在美國的總下載量可能短短三天之內就已超過200萬。
Hennessey Digital指出，從周一至周三（13日至15日），Android平台上小紅書全球下載量激增至108萬，其中大部分來自美國。至於iOS平台上的小紅書下載量即使沒有更多，規模也在大致水平。
2日內小紅書於谷歌搜索238萬次
小紅書於同時段在美國Google Play的排名從第186位攀升至第1位。1月13至14日，小紅書吸引了238萬次谷歌搜索。
日前《路透》報道，美國政府對TikTok「不賣就禁」法令1月19日生效，有超50萬自稱「TikTok難民」的用戶湧向小紅書。
據《鳳凰網財經》消息，小紅書宣布緊急招聘英文內容審核員，引發網民熱議。
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