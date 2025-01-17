報告揭英國NHS不堪重負　曝患者在走廊換尿布、接受治療或等死

英國最大護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing，RCN）16日發表報告，揭露國民保健服務（NHS）下屬醫院不堪重負，以至於病人在醫院走廊接受護理治療逐漸成為常態；有護士更透露，有孕婦在走廊流產並接受治療，還有患者於走廊死亡數小時後才被發現。RCN秘書長兼行政總裁 Nicola Ranger直言，全國的醫護人員已經到了 「崩潰的邊緣」。



RCN在去年12月18日至今年1月11日間，收集來自全國5,408名護士的匿名證詞，並發表這份題為《On the Frontline of the UK's Corridor Care Crisis》的460頁報告。調查發現，超過90%受訪者認為患者護理因「不適當的環境」而受到影響。該組織稱，在這樣的條件下，患者失去應有的治療和尊嚴，並令生命受到威脅。

有護士表示，醫院內曾有多名患者在走廊裏病情突然惡化、呼吸驟停，還有患者在走廊中死亡，但幾個小時後才被發現。也有護士目睹一名痴呆症患者在走廊大小便失禁，不得不在自動售貨機旁為他清理並更換尿布。

2025年1月4日，戴上口罩的英國國民保健服務（NHS）工作人員在皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）的急症室接待處工作。（Getty）

還有一位護士稱，自己接診的一名臨終長者在走廊裏等了6個小時。她稱：「最讓我難受的是，她的家人對我所做的基礎護理表示感謝，可那只是沒有任何尊嚴的護理。如果我的媽媽遇到這種情況，那簡直太恐怖了。」這些情況已令不少英國護士感到士氣低落。

近年英國的護士們也多次罷工，要求加薪、改善工作條件及幫忙解決人手嚴重不足的問題。今次的報告內許多護士表示身心俱疲，決定離開公立醫療體系。