曾演《情迷四月天》、《101斑點狗》　95歲英國影星普洛萊特逝世

英國著名女星普洛萊特（Joan Plowright）離世，享壽95歲。普洛萊特的職業生涯橫跨逾半世紀，曾經奪得過金球獎和東尼獎，並獲得過奧斯卡、艾美獎和BAFTA獎的提名；她也是一名在一年內贏得兩次金球獎的演員。其代表作包括《情迷四月天》（Enchanted April），還有在《101斑點狗》電影中飾演管家Nanny。



普洛萊特1929年10月28日出生於英國林肯郡的布里格（Brigg），為英國知名舞台劇、電影明星，她於1960年演出電影《娛樂者》（The Entertainer）而聲名大噪，並於1961年以百老匯劇《A Taste of Honey》或獲得東尼獎最佳女主角獎。她一生參與過多部電影，曾以《情迷四月天》中「Mrs. Fisher」一角獲得奧斯卡提名最佳女配角獎，並以同一角色贏得金球獎。

1970年，普洛萊特被英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）授予CBE大英帝國勳章，以表彰她對戲劇的貢獻。2004年，她又被授予DBE大英帝國爵士指揮官勳章。

普洛萊特1996年曾參演《101斑點狗》，電影中飾演管家Nanny。(Youtube截圖)

普洛萊特有過兩段婚姻，她在1960年離婚後一年與已故奧斯卡影帝勞倫斯奧立佛（Laurence Kerr Olivier）結婚，兩人育有3名子女。2014年，她因健康原因引退。

其家人在一份聲明中表示：「70年來，她在戲劇、電影和電視領域有t着漫長而輝煌的職業生涯，直到因失明而退休。」聲明又指，普洛萊特生命最後10年，朋友和家人經常來探望她，期間充滿了歡笑和美好的回憶。

倫敦西區的劇院計劃1 月21 日晚上將燈光調暗兩分鐘，以紀念這位女爵士。