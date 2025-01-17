英國84歲老翁洗衣店遇劫　 「用牛仔褲抽擊」勇戰匪徒爆紅｜有片

英國一位84歲老翁近日在自助式洗衣店意外遭遇劫匪，他臨危不亂，僅憑手上的一條牛仔褲成功將其擊退。



監控畫面記錄下兩人對峙過程，經媒體報道後，這位老翁一夕爆紅。

英國一位84歲老翁在自助式洗衣店遇劫，卻憑手上一條牛仔褲成功退敵。（X@48hours）

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據BBC 14日報道，84歲的羅恩克羅克（Ron Croker）生活在英國南約克郡，當地時間7日早晨7點，他在當地一間自助式洗衣店正準備使用乾衣機，剛投入硬幣，突然一名蒙面搶匪闖入店內，向孤身一人的克羅克出言不遜，並大喊：

把錢包給我。

克羅克猜測這名男子可能攜帶了刀具，於是抓起剛疊好的牛仔褲作為武器，毫不示弱地吼回去。搶匪似乎被他的氣勢震懾，步步後退並暫時離開，但很快又返回店內，試圖強搶克羅克的錢包。

對此，克羅克使出全力，用手上的牛仔褲瘋狂抽打劫匪，並一把將其推出店門外，後者最終落荒而逃。

克羅克事後表示：

我一生都在為我的錢而工作，他卻沒有。

雖然他因此事件手和手臂受傷，但沒有損失任何財物，事後他也感到後怕甚至激動到失眠，但他堅稱對於自己的勇敢反抗「不後悔」。

兩人對峙扭打的過程被洗衣店的監視器記錄下來，經媒體報道後，克羅克也一夕爆紅，還有人為他發起募款活動，目前已籌得超過3000英鎊（約28600港元）慰問金。

據當地警方表示，42歲的疑犯史密斯（Lloyd Smith）已落網，他被指控涉嫌企圖搶劫，正在等候2月7日開庭。

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