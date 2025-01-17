英國大臣支持中國倫敦新使館計劃？　讓步條件曝光

英媒周四（16日）報道，英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）與內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表明他們將支持中國在倫敦建造新的大型使館的具爭議計劃。



根據路透社，林德偉和顧綺慧在14日發出、致規劃調查人員的一封聯名信函中強調「各國在對方首都具有能夠發揮功能的外交建築的重要性」，並表示倫敦警方最近撤回他們的反對意見。

兩人稱，假如中方對規劃申請作出小小的修改，包括放棄倫敦其他建築的外交資質授權，他們將支持中方的規劃，「如果中國無法提供滿意承諾，我們將無法支持這項申請。」

報道指，這是工黨首相施紀賢（Keir Starmer）領導下的政府大臣首次釋放訊號說，他們將支持有關計劃。這單爭議事件一直是兩國外交矛盾的一個源頭。

中國政府2018年購買皇家鑄幣廠(Royal Mint Court)，這是一座歷史悠久的建築，靠近倫敦塔(Tower of London)。中國申請獲得規劃許可，以建造新的大使館，但是被當地議會駁回。