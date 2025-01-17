施紀賢訪基輔晤澤連斯基　英國烏克蘭簽署100年合作協議

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月16日到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，承諾維持支持烏克蘭及保持盟友合作， 雙方並通過一份為期100年的合作協議，以加強軍事等合作。



圖為2025年1月16日。英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問基輔，和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談前握手。（Carl Court/Pool via REUTERS）

該百年協議包括公開和保密部份。施紀賢辦公室表示，協議涵蓋能源、關鍵礦產和綠色鋼鐵生產等多個領域。據烏克蘭總統府公布，根據協議，只要烏克蘭需要，英國將每年向烏克蘭提供至少36億美元的軍事援助。

在協議下，英國將協助加強烏克蘭戰鬥航空專家的培訓，推動烏克蘭獲得北約（NATO）成員國的飛機。此外，該計劃還包括加強遠程武器的合作，以及對烏克蘭國防生產（特別是無人機和火砲）的投資。

圖為2025年1月16日。英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問基輔，和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席烏克蘭軍用無人機的展示會後，共同會見記者。（Carl Court/Pool via REUTERS）

協議也規定，兩國會在由英國主導的的「遠征軍聯合部隊（JEF）」框架內加強合作。雙方也將加強海上安全努力的合作，以及建立特別聯合艦隊，以加強波羅的海、黑海和亞速海的安全。

此外，兩國合涵蓋文化、教育、科學和技術領域，包括交流人工智能（AI）和無人機的專業知識。相關合作將擴展到烏克蘭至少100所學校，並在英國和烏克蘭大學之間推出特別計劃。

這是施紀賢自去年7月出任英國首相以來，首次訪問烏克蘭。澤連斯基表示，他與施紀賢談到，基輔希望為實現和平，西方能在烏部維和部隊。施紀賢表示，英國將尋求切實方法，協助烏克蘭實現公正及持久和平。