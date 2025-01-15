王星事件︱日本風俗女也成目標　日媒：被騙到泰國強迫吸毒賣淫

日媒指出，由於在海外陪酒、賣淫的薪水高，愈來愈多日本特種行業女子轉攻海外賺錢。



其中有不少人看到網上的徵人廣告，選擇前往東南亞撈金。但她們不僅沒有賺到錢，反而被強迫接客和使用毒品，痛苦不堪。

一名女子返回日本後透露，在東南亞期間已經做好可能會被「摘器官」的心理準備，以後再也不敢嘗試到海外賣淫。

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《POST NEWS SEVEN》報道，一名在泰國的律師A表示，光是曼谷就至少有5間以上的夜總會僱用日本員工陪酒，部分店家有讓女員工接客，1晚的價碼為3萬日圓（約1487港元），接客地點就在員工宿舍。

A指出，這些店家會在社群媒體分享女生手握大把鈔票的照片來招攬員工，吸引在夜總會工作的女生到海外撈金。

許多日本女生以為到泰國就能輕鬆賺錢，卻遭遇領不到薪水、遭客人強迫使用毒品等慘況。

一名日本女子到泰國夜總會工作幾天後，就被店家要求下海賣淫、還被強迫使用大麻、海洛英等藥物。她嚇得向店家提離職遭拒，最後只能放棄前幾天的薪水，悄悄逃回日本。

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泰國警方2023年在國境的森林，發現一名赤腳的20多歲日本女子。她本來在日本夜總會陪酒，在經紀安排下前往泰國賣淫。

豈料她一出機場就被扣住護照和行李，被帶到鄰近國家的應召站，每天被施暴、強迫服用毒品、被要求與中國人從事性交易。所幸她後來找機會逃跑，自行穿越河川，在泰國境內被警方發現。

不只是泰國，X（前Twitter）過去也有多則老撾賣淫徵人廣告，在日本引發熱議。廣告聲稱工作地點是合法應召站，沒有風險，60分鐘就能賺進3萬日圓，1天保證能賺15萬日圓（約7435港元），且客人都是中國富豪。但根據老撾法規，賣淫其實是犯罪行為，合法應召站並不存在。

一名日本女網友當時在X多次發文，分享到老撾賣淫的經歷。她透露要先搭機到泰國，在中間人帶領下，入夜後搭船非法進入老撾。當地的應召站是由中國人管理，且周遭的人都在使用毒品。

該女子後來設法返回日本，並透露在老撾時甚至「做好會被摘器官的心理準備」。她稱這次前往老撾的經歷在心中留下陰影，以後再也不敢嘗試到海外賣淫。

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