Trump Coin｜特朗普社媒發行專屬迷因幣　市值已逼近60億美元

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於周六（18日）在社交平台X和Truth Social上宣佈推出個人專屬加密貨幣，名為「迷因幣」（memecoin）$TRUMP，引發了狂熱的購買熱潮，使其市值在周六飆升至數十億美元。



特朗普在他的Truth Social平台和X上發布的推文揭開迷因幣的神秘面紗，他寫道：「我的新官方特朗普迷因來了！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！」

法媒報道稱，迷因幣不具備經濟或交易價值，經常被用作投機交易手段。

根據$TRUMP的官方網站，「這款迷因幣是要頌揚一位甚麼情況下都不退縮的領導者」，並提到了2024年7月針對共和黨總統候選人的暗殺企圖。

在消息發布後的數小時內，加密社群對$TRUMP的合法性及其與特朗普當選總統的實質關聯提出質疑，還有人擔心這是一場騙局。截至19日上午，$TRUMP的市值已逼近60億美元（約467億港元）。