特朗普計劃近期會見內塔尼亞胡　稱希望以哈停火協議可成功履行

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（18日）表示，他已告訴以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）要「繼續完成該做的事」，同時強調希望以哈之間達成的加沙停火和人質互換協議「最好能持續下去」，並警告稱，若雙方不履行協議，將引爆全面危機。



特朗普周六在接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，透露將很快與內塔尼亞胡會面，但並未透露具體細節。他提到已告訴內塔尼亞胡，「這場衝突必須結束」，強調內塔尼亞胡應該「繼續完成該做的事」。

當被問停火和人質互換協議成功履行的可能性時，特朗普回答說：「好吧，我們很快就會看到結果，最好協議能被履行。」並稱「如果他們尊重我們（美國），停火協議就會維持下去；如果他們不尊重，停火協議就會破裂。」

圖為2025年1月16日，加沙城一處以往被以色列襲擊摧毀的地區，現場目前只剩下一片廢墟。（Reuters）

卡塔爾於周三（15日）晚間宣布一項三階段停火協議，以結束以色列對加沙地帶長達15個月的致命襲擊，停火協議將於當地時間周日（19日）上午生效。