加沙停火協議終生效　以色列下午5時15分起停戰　料3人質今獲釋

加沙停火協議原定香港時間1月19日下午2時半起生效，但以色列在生效時間前一度表示，哈馬斯未履行向以色列提供人質名單義務，決定繼續作戰，停火不會生效。哈馬斯回應稱出現技術問題，至數小時後交出名單後，以色列終宣布自香港時間19日下午5時15分（當地時間19日上午11時15分）起停火。



以方指，在哈馬斯提供的人質名單中，有3名女人質會在19日獲釋。據以色列總理辦公室之後指，人質會在香港時間19日晚上10時後獲釋放。另有4名人質會在未來7天內獲釋。

英國天空新聞（Sky News）指，快將獲釋的三名人質中，其中1人是28歲的英國以色列雙重國籍的Emily Damari，另外兩人分別是Romi Gonen及Doron Steinbrecher。

2024年10月31日，圖為內塔尼亞胡在軍事會議上發表講話。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）較早前表示，在哈馬斯提供將釋放人質的名單前，停火不會開始。

哈馬斯透過聲明回應，重申致力於加沙停火，稱推遲公布第一階段人質名單是由於「技術領域原因」。有知情人士之後向路透社表示，協調談判的人員已向以色列表示收到哈馬斯釋放人質名單。

另外極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）同日宣布辭職，稱不滿政府同意停火協議。

停火協議分為三階段實施，內塔尼亞胡在前一日的18日強調，協議第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。