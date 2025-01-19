TikTok ban｜美國兩黨議員一改堅決態度　尋求保持TikTok運作

TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用。這項禁令去年在共和黨、民主黨達成共識後通過，得到總統拜登（Joe Biden）簽署。但在禁令實施之前，即將上台的特朗普（Donald Trump，又譯川普）和兩黨議員卻紛紛改口，不願禁止TikTok。



美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普在首個任期時，以「國家安全」為由嘗試封禁TikTok。但在上個月他卻會見TikTok行政總裁周受資，還邀請對方參加他的新就任典禮。特朗普呼籲法院放棄執行禁令，因為他「試圖談判達成協議。」

2019年2月28日，時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在越南河內JW萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席新聞發布會。（Reuters）

民主黨紐約州參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日提出，拜登政府和特朗普政府，甚至最高法院都應繼續努力為TikTok找好美國買家，「使該社交平台繼續運營、讓數百萬創作者保住工作，並擺脫來自中共的影響」。

肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）17日說：「我認為禁止TikTok違反了第一修正案。每天有1.7億美國人在TikTok上表達自己的觀點，政府禁止它是錯誤的。」他指出禁令只是出於指控，沒有證據表明TikTok在向中國政府傳輸數據。

圖為2025年1月10日，美國的TikTok支持者在最高法院外集會，呼籲阻止「不賣就禁」禁令生效。（Reuters）

美國憲法第一修正案規定，國會不得制定剝奪言論自由或出版自由的法律。