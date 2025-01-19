特朗普就職典禮流程曝光　將持兩本聖經宣誓　其一由亡母送贈

美國即將迎來四年一度的總統就職典禮，華盛頓將再次見證這一歷史悠久的儀式。無論是新當選的總統還是連任的總統，每任總統的個性和政策主張都會在典禮中留下獨特印記。1月20日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）將第二次宣誓就職總統，而此次典禮的內容也有所不同。



近年來，典禮一般會在美國國會大廈西側的廣場上搭建臨時平台進行。然而，今年由於天氣預報顯示就職當天氣温極低，特朗普的就職典禮將轉移至國會大廈的圓形大廳內舉行。

美國總統就職典禮一般在國會大廈西側舉行，但受1月18日預計出現低温天氣影響，典禮將改為室內舉行。（Reuters）

宣誓儀式

總統就職典禮是美國政府領導人交接權力的最重要環節。根據美國憲法，新總統的任期自1月20日中午12時開始。如果這天是星期天，宣誓儀式將推遲至下一個工作日進行。特朗普的就職典禮將在星期一（1月20日）舉行，符合這一傳統。

儀式的核心部分由美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持，特朗普會在儀式中宣誓效忠。宣誓內容為：「我莊嚴宣誓，我將忠實履行美國總統職務，並盡我最大努力，捍衛、保護並保衛美國憲法。」

2017年1月20日，美國總統特朗普按着第一夫人梅拉尼婭手捧《聖經》，在華盛頓國會大廈西側宣誓就職。（Getty Images）

宣誓時，特朗普將使用兩本《聖經》——一本是他母親於1955年贈送給他的個人《聖經》，另一冊則是具有歷史意義的林肯（Abraham Lincoln）《聖經》，這是林肯總統在1861年就職時使用的天鵝絨封皮版本。據悉，特朗普的副手萬斯（JD Vance）也將使用一本家族傳世的個人《聖經》。

典禮安排

特朗普和萬斯在國會大廈圓形大廳內宣誓前，典禮會先從聖約翰教堂（位於拉斐特廣場，Lafayette Square）的宗教服務開始，接着是白宮的茶會。音樂表演和開幕致辭定於美國東部時間上午9時30分開始。

特朗普和副手萬斯將在國會大廈圓形大廳內宣誓就職，場地的籌備工作正如火如荼進行中。（Reuters）

特朗普與萬斯宣誓就職後，特朗普將發表就職演說，闡明未來四年施政的核心理念。值得注意的是，特朗普首次就職時的演講風格較為陰鬱，曾提到「美國的屠殺」，因此此次演講的內容也備受關注。 演講結束後，特朗普便會前往總統室，隨後進行相關的政府職務接任儀式。

嘉賓陣容

特朗普第二次就職典禮的嘉賓陣容有許多個人特色。除了傳統的內閣提名成員，特朗普還邀請多位科技行業的巨頭，如全球首富馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）、Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）以及TikTok行政總裁周受資等人出席此次盛會。

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為特朗普、馬斯克與萬斯一起出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

這些科技大佬的出席不僅體現了特朗普與這些行業領袖的緊密關係，也彰顯他在科技領域的影響力。儘管特朗普在2020年總統選舉期間與部分科技公司發生過激烈衝突，但這並未影響他與這些企業領袖的私人關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

